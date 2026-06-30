Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На дамбе ГЭС в Новосибирске судебные приставы устроили «облаву» на должников

Выявили четыре машины, владельцы которых задолжали более 100 тысяч.

Источник: НДН.ИНФО

Сотрудники ФССП и ГИБДД провели рейд на дамбе ГЭС в Новосибирске. Они проверили около сотни водителей на наличие долгов. Шести из них вручили предписания об уплате, а четыре машины арестовали.

По информации пресс-службы ГУФССП России по Новосибирской области, для поиска должников использовали систему «Дорожный пристав». Она в реальном времени определяет автомобили с задолженностями.

Задержанные транспортные средства принадлежат гражданам, имеющим долги от 100 до 120 тысяч рублей. Среди них были Lada 2107, ГАЗ 3221, Nissan Wingroad и Toyota Sprinter. Если владельцы не погасят задолженности, машины могут продать.

Татьяна Картавых