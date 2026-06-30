На дамбе ГЭС в Новосибирске судебные приставы устроили «облаву» на должников

Сотрудники ФССП и ГИБДД провели рейд на дамбе ГЭС в Новосибирске. Они проверили около сотни водителей на наличие долгов. Шести из них вручили предписания об уплате, а четыре машины арестовали.
По информации пресс-службы ГУФССП России по Новосибирской области, для поиска должников использовали систему «Дорожный пристав». Она в реальном времени определяет автомобили с задолженностями.
Задержанные транспортные средства принадлежат гражданам, имеющим долги от 100 до 120 тысяч рублей. Среди них были Lada 2107, ГАЗ 3221, Nissan Wingroad и Toyota Sprinter. Если владельцы не погасят задолженности, машины могут продать.
Ранее мы рассказывали, что водитель «легковушки» выехал на встречку в центре Новосибирска и сбежал после ДТП.
Татьяна Картавых