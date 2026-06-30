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В Омской области власти сохранили лимит на бензин при перестройке логистики

В регионе перестраивают схемы доставки топлива и вводят меры для стабилизации снабжения заправок.

Источник: Om1 Омск

В Омской области меняется логистика поставок бензина. Этот вопрос обсудили на федеральном уровне на совещании под руководством заместителя председателя правительства России Александра Новака с участием губернатора Виталия Хоценко.

По словам главы региона, в области продолжается перестройка логистических цепочек, а топливо постепенно поступает на автозаправочные станции. Ситуация находится на особом контроле региональных властей.

«В соответствии с поручением нашего президента Владимира Владимировича Путина, мы в Омской области держим этот вопрос на особом контроле. Сейчас идёт перестройка логистических цепочек, топливо поступает на АЗС региона», — сообщил Виталий Хоценко.

На фоне изменений в логистике в регионе сохраняется временный лимит на отпуск топлива. Эта мера, по словам властей, направлена на предотвращение спекуляций и обеспечение стабильного снабжения населения и предприятий.

Сроки выхода на полностью стабильный режим поставок пока не уточняются.

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