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Без чистой воды курорта не будет: что мешает Шаморе стать жемчужиной Дальнего Востока

Эксперт назвала главные проблемы бухты Лазурной — от качества воды до раздробленности территории.

Источник: PrimaMedia.ru

Новые гостиницы, прогулочные набережные и многомиллиардные инвестиции сами по себе не превратят Шамору в современный курорт. По мнению директора по общественным пространствам МБУ «Лазо» Натальи Руденко, сначала необходимо решить проблемы, которые десятилетиями мешают развитию бухты — от качества воды и транспортной доступности до раздробленности территории и отсутствия единых правил развития. Об этом она рассказала в беседе с журналистом ИА PrimaMedia.

По словам Натальи Руденко, разговор о будущем Шаморы нельзя сводить к выбору между городским пляжем и туристическим курортом. Эти два сценария вполне могут существовать одновременно.

Эксперт отмечает, что во многих приморских городах мира работают сразу две модели: общедоступные пляжи, которыми пользуются жители и туристы, и отдельные курортные комплексы с более высоким уровнем сервиса. Шамора, благодаря своим масштабам, позволяет совместить оба подхода.

«У Владивостока сегодня очень мало полноценных общедоступных пляжных территорий. При этом Шамора — это огромный песчаный пляж с широкой береговой полосой. Возможности территории позволяют сохранить её открытой для горожан и одновременно развивать отдельные курортные проекты», — отмечает Руденко.

При этом одной из главных проблем бухты эксперт считает её раздробленность. За десятилетия побережье оказалось разделено между десятками собственников и арендаторов, каждый из которых благоустраивал свой участок самостоятельно. В результате вместо единого пространства сформировался набор разрозненных объектов с разным качеством сервиса, благоустройства и архитектуры.

По мнению Натальи Руденко, изменить ситуацию невозможно без единой концепции развития и понятных правил для всех участников.

«Пока каждый работает только на своём участке, невозможно создать целостное пространство. Должны появиться единые правила, единый оператор территории и понятные требования к качеству среды», — говорит специалист.

Однако даже появление новых гостиниц и ресторанов не гарантирует превращение бухты в настоящий курорт. Ключевым условием Наталья Руденко называет решение экологических проблем.

По её словам, современная курортная территория начинается с базовых вещей — чистой воды, безопасного купания, работающей системы водоотведения и необходимой инфраструктуры для отдыхающих.

«Шамора никогда не станет настоящим курортом, если не будет решён вопрос качества воды. Это основа. Когда пляж соответствует санитарным требованиям, имеет спасательную инфраструктуру и проходит необходимую категоризацию — это уже совершенно другой уровень территории», — подчеркивает эксперт.

При этом, считает Наталья Руденко, Шамора не должна жить только три летних месяца в году. Помимо пляжного отдыха здесь могут развиваться спортивные, семейные и фестивальные форматы, работать детская инфраструктура, площадки для водных видов спорта и событийные пространства.

В то же время эксперт убеждена: развитие бухты не должно превращаться в массовую жилую застройку.

«Пляжное место должно оставаться пляжным местом. Здесь нужны отдых, спорт, сервисы, культурные события, но точно не многоэтажные жилые кварталы у самого моря», — считает она.

По мнению Натальи Руденко, если решить накопившиеся инфраструктурные и экологические проблемы, через несколько десятилетий Шамора сможет стать местом, куда люди будут приезжать в любое время года — без автомобиля, с возможностью провести у моря целый день и найти занятие независимо от сезона.

«Территория должна быть доступной, безопасной и насыщенной сервисами. Если говорить совсем широко, то Шамора вполне может стать жемчужиной курортного отдыха не только Владивостока, но и всего Дальнего Востока», — резюмирует эксперт.