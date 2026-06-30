Без чистой воды курорта не будет: что мешает Шаморе стать жемчужиной Дальнего Востока

Новые гостиницы, прогулочные набережные и многомиллиардные инвестиции сами по себе не превратят Шамору в современный курорт. По мнению директора по общественным пространствам МБУ «Лазо» Натальи Руденко, сначала необходимо решить проблемы, которые десятилетиями мешают развитию бухты — от качества воды и транспортной доступности до раздробленности территории и отсутствия единых правил развития. Об этом она рассказала в беседе с журналистом ИА PrimaMedia.