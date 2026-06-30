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Сборная Парагвая обыграла немцев и вышла в ⅛ финала ЧМ

Сборная Парагвая победила команду Германии в серии пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

Источник: Аргументы и факты

Сборная Парагвая сенсационно вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу, обыграв команду Германии в серии пенальти. Встреча, состоявшаяся в Бостоне, завершилась в основное и дополнительное время со счетом 1:1, а в послематчевой серии удача оказалась на стороне южноамериканской команды — 4:3.

Первый мяч в игре на 42-й минуте забил Хулио Энсисо, выведя Парагвай вперед. После перерыва немцы восстановили равновесие благодаря голу Кая Хаверца. В дополнительное время Германия сумела отправить мяч в ворота соперника еще раз, однако после просмотра VAR взятие ворот было отменено. В серии пенальти парагвайцы действовали точнее и оформили выход в следующий раунд.

Этот матч стал историческим для Парагвая — команда впервые отличилась в плей-офф чемпионатов мира. Защитник московского «Динамо» Хуан Касерес провел на поле все игровое время. В свою очередь голкипер сборной Германии Мануэль Нойер повторил антирекорд мировых первенств, пропустив в десятом матче чемпионатов мира подряд. В следующем раунде парагвайцы встретятся с победителем пары Франция — Швеция.

Ранее на чемпионате мира по футболу сборные Австрии и Алжира сыграли вничью и вдвоем вышли в 1/16 финала.

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