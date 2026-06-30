Сборная Парагвая обыграла немцев и вышла в ⅛ финала ЧМ

Первый мяч в игре на 42-й минуте забил Хулио Энсисо, выведя Парагвай вперед. После перерыва немцы восстановили равновесие благодаря голу Кая Хаверца. В дополнительное время Германия сумела отправить мяч в ворота соперника еще раз, однако после просмотра VAR взятие ворот было отменено. В серии пенальти парагвайцы действовали точнее и оформили выход в следующий раунд.