Четверых подростков спасли в горах Алматы

В горах Алматы, в районе Комби-2, на высоте 3200 метров, четверо подростков не смогли самостоятельно спуститься. Они обратились за помощью к спасателям. Сотрудники Службы спасения ДЧС города Алматы незамедлительно выехали на место. Спасатели благополучно сопроводили подростков до урочища Медеу. Медицинская помощь им не потребовалась.
МЧС напоминает: перед походом в горы обязательно оценивайте свои силы. Изучайте маршрут, следите за прогнозом погоды и не отправляйтесь в путь без необходимого снаряжения. Сообщайте близким о своих планах. Берегите себя!
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