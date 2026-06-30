Часто болеющие новосибирцы смогут брать больничные только на три дня

В проекте оговаривается, что нововведение не затронет тех, кто ухаживает за больными родственниками, беременных женщин, рожениц, а также пациентов с социально значимыми недугами или проходящих заместительную почечную терапию. Кроме того, правило не распространяется на людей, которые уже находятся в стационаре на постоянном лечении.