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Часто болеющие новосибирцы смогут брать больничные только на три дня

При необходимости комиссия сможет продлить больничный на нужный срок.

Источник: Комсомольская правда

Министерство здравоохранения разработало проект приказа, который вносит изменения в правила оформления больничных для граждан, часто берущих листки нетрудоспособности. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно новой инициативе, если человек открывал больничный уже более четырех раз в течение полугода, следующий листок ему выдадут всего на три дня. За этот короткий срок врачи обязаны созвать комиссию, чтобы разобраться в истинных причинах частых болезней и скорректировать лечение. При необходимости комиссия сможет продлить больничный на нужный срок.

В проекте оговаривается, что нововведение не затронет тех, кто ухаживает за больными родственниками, беременных женщин, рожениц, а также пациентов с социально значимыми недугами или проходящих заместительную почечную терапию. Кроме того, правило не распространяется на людей, которые уже находятся в стационаре на постоянном лечении.