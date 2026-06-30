Часто болеющие новосибирцы смогут брать больничные только на три дня

Министерство здравоохранения разработало проект приказа, который вносит изменения в правила оформления больничных для граждан, часто берущих листки нетрудоспособности. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно новой инициативе, если человек открывал больничный уже более четырех раз в течение полугода, следующий листок ему выдадут всего на три дня. За этот короткий срок врачи обязаны созвать комиссию, чтобы разобраться в истинных причинах частых болезней и скорректировать лечение. При необходимости комиссия сможет продлить больничный на нужный срок.
В проекте оговаривается, что нововведение не затронет тех, кто ухаживает за больными родственниками, беременных женщин, рожениц, а также пациентов с социально значимыми недугами или проходящих заместительную почечную терапию. Кроме того, правило не распространяется на людей, которые уже находятся в стационаре на постоянном лечении.