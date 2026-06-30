В Совфеде рассказали о новой схеме мошенников с фейковыми домовыми чатами

«После этого схема может перейти в привычный сценарий: “защитите аккаунт”, “отмените доверенность”, “установите приложение” или “переведите деньги на безопасный счет. Главное правило — взять паузу. Если вас неожиданно добавляют в чат, просят переслать код, перейти по ссылке или позвонить по номеру из сообщения, не нужно выполнять инструкции. Необходимо выйти из диалога и проверить информацию через официальный канал”, — констатировал сенатор.