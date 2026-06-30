В Омске рейс авиакомпании «Россия» в Сочи задержан почти на 12 часов

В аэропорту Омска задержан рейс в Сочи авиакомпании «Россия». По данным онлайн-табло на 6:37 30 июня, вылет перенесён почти на 12 часов.
Изначально самолёт должен был отправиться в 7:10, однако новое время вылета указано как 18:15. В итоге пассажирам придётся ожидать отправления до 18:55.
По данным табло, остальные рейсы выполняются по расписанию либо уже находятся в стадии регистрации и вылета.
Причины задержки в настоящее время не уточняются. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями расписания на сайте аэропорта и у авиаперевозчика.