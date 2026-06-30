Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске рейс авиакомпании «Россия» в Сочи задержан почти на 12 часов

Самолёт должен был вылететь утром, но отправление перенесли на вечер.

Источник: Om1 Омск

В аэропорту Омска задержан рейс в Сочи авиакомпании «Россия». По данным онлайн-табло на 6:37 30 июня, вылет перенесён почти на 12 часов.

Изначально самолёт должен был отправиться в 7:10, однако новое время вылета указано как 18:15. В итоге пассажирам придётся ожидать отправления до 18:55.

По данным табло, остальные рейсы выполняются по расписанию либо уже находятся в стадии регистрации и вылета.

Причины задержки в настоящее время не уточняются. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями расписания на сайте аэропорта и у авиаперевозчика.