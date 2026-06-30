321 бриллиант: Трамп получил королевский перстень к юбилею США

Президент США Дональд Трамп стал обладателем ювелирного изделия, приуроченного к 250-летию независимости Соединенных Штатов. Золотой перстень, украшенный 321 природным бриллиантом, преподнес Антверпенский всемирный алмазный центр (AWDC). О подарке 29 июня сообщила пресс-служба организации.
В центре отметили, что США на протяжении многих поколений остаются ключевым торговым партнером для бельгийских алмазодобытчиков. Основная часть природных камней, реализуемых в Антверпене, в конечном счете поступает к американским ювелирам и покупателям. Председатель AWDC Исидор Мерсель пояснил, что кольцо призвано символизировать прочность сложившихся экономических связей между странами.
Изделие выполнено из золота. Помимо 321 природного бриллианта, в его дизайн включены еще 75 драгоценных камней. Торжественная передача перстня состоялась через посла США в Бельгии Билла Уайта.
В пресс-службе специально подчеркнули, что при создании украшения использовались исключительно натуральные алмазы. В центре пояснили, что визуально природные и синтезированные камни неотличимы, однако их происхождение, редкость, ценность и статус принципиально различаются.
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