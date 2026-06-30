321 бриллиант: Трамп получил королевский перстень к юбилею США

В центре отметили, что США на протяжении многих поколений остаются ключевым торговым партнером для бельгийских алмазодобытчиков. Основная часть природных камней, реализуемых в Антверпене, в конечном счете поступает к американским ювелирам и покупателям. Председатель AWDC Исидор Мерсель пояснил, что кольцо призвано символизировать прочность сложившихся экономических связей между странами.