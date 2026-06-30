Нагельсман отказался уходить с поста главного тренера сборной Германии

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Германии по футболу Юлиан Нагельсман отказался уходить с поста после поражения команды в матче 1/16 финала. Комментарий специалиста на своей странице в соцсети X приводит журналист Фабрицио Романо.
Сборная Германии в 1/16 финала уступила команде Парагвая. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью со счетом 1:1. В серии пенальти точнее были парагвайцы — 4:3.
«Я не подаю в отставку, — сказал Нагельсман. — Если Германский футбольный союз хочет, чтобы я остался до 2028 года, я останусь. Если нет, то я покину этот проект».
Нагельсману 38 лет, он возглавил сборную Германии 22 сентября 2023 года. Под его руководством команда дошла до ¼ финала на домашнем чемпионате Европы 2024 года.