В ООН назвали причину удара по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области

Атака на автобус с белорусскими детьми в Брянской области направлена на втягивание Минска в конфликт между Россией и Украиной. Об этом сообщил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.
По словам Рыбакова, инцидент также нацелен на эскалацию конфликта.
«Тот, кто совершил удар по белорусскому автобусу, действовал преднамеренно и провокационно», — сказал постпред в рамках заседания Совбеза ООН.
Кроме этого, Рыбаков отметил, что Минск призывает международное сообщество безоговорочно осудить удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.
По словам постпреда, республика не вовлечена в конфликт на Украине. Однако Минск предостерегает от попыток проверять его терпение на прочность.
17 июня ударный беспилотник атаковал автобус в Брянской области. Транспорт следовал из Белоруссии в Геленджик с белорусскими спортсменами, в результате атаки погибла сопровождающая их женщина.