Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ООН назвали причину удара по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области

Рыбаков: удар по автобусу с детьми нацелен на втягивание Минска в конфликт.

Источник: Комсомольская правда

Атака на автобус с белорусскими детьми в Брянской области направлена на втягивание Минска в конфликт между Россией и Украиной. Об этом сообщил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

По словам Рыбакова, инцидент также нацелен на эскалацию конфликта.

«Тот, кто совершил удар по белорусскому автобусу, действовал преднамеренно и провокационно», — сказал постпред в рамках заседания Совбеза ООН.

Кроме этого, Рыбаков отметил, что Минск призывает международное сообщество безоговорочно осудить удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.

По словам постпреда, республика не вовлечена в конфликт на Украине. Однако Минск предостерегает от попыток проверять его терпение на прочность.

17 июня ударный беспилотник атаковал автобус в Брянской области. Транспорт следовал из Белоруссии в Геленджик с белорусскими спортсменами, в результате атаки погибла сопровождающая их женщина.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше