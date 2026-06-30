Россиянин получил 4,5 года колонии за посты в «Одноклассниках»

Несмотря на то что обвиняемый не признал свою вину, суд учел все собранные доказательства и вынес жесткий приговор. В дополнение к лишению свободы мужчине запрещено в течение четырех лет публиковать какие-либо материалы в социальных сетях. Это решение стало сигналом о том, что подобные действия не останутся безнаказанными и будут строго пресекаться.