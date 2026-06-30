Россиянин получил 4,5 года колонии за посты в «Одноклассниках»

В Хабаровском крае местный житель был осужден на 4,5 года колонии за размещение экстремистских материалов в социальной сети «Одноклассники». Судебное разбирательство завершилось накануне, и теперь обвиняемый будет отбывать наказание за свои действия, которые были расценены как призыв к насилию.
По информации следствия, мужчина активно вел свою страницу в 'Одноклассниках', где сначала опубликовал призыв к насилию против сотрудников правоохранительных органов. В дальнейшем он разместил видеообращение, в котором настоятельно призывал полицейских не вмешиваться в так называемое «народное восстание». Завершил свою серию провокационных публикаций изображением, оскорбляющим Георгиевскую ленту.
Несмотря на то что обвиняемый не признал свою вину, суд учел все собранные доказательства и вынес жесткий приговор. В дополнение к лишению свободы мужчине запрещено в течение четырех лет публиковать какие-либо материалы в социальных сетях. Это решение стало сигналом о том, что подобные действия не останутся безнаказанными и будут строго пресекаться.