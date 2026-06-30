В Хабаровском крае суд обязал СНТ создать противопожарную полосу

Суд возложил на СНТ обязанность обустроить минерализованную полосу или иные противопожарные барьеры — такое решение принято по иску Комсомольской на Амуре межрайонной природоохранной прокуратуры. Проверка показала, что товарищество не выполнило требования по отделению своей территории от лесного фонда, что создаёт угрозу возникновения и распространения пожаров, сообщает официальный канал «Амурская бассейновая природоохранная прокуратура».Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.