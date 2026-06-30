Новости Омской области 30 июня: бензин, убийство студента и задержки рейсов

Вторник, 30 июня, приносит жителям Омской области важные новости из различных сфер. Самое время обратить внимание на то, что происходит в регионе.
Ситуация с бензином в Омске и в Омской области продолжает стабилизироваться. По словам экспертов, неудобства скоро исчезнут, а полностью ажиотаж спадёт через 2−3 недели.
Накануне, 29 июня, Омск потрясла неожиданная новость — было найдено тело 20-летнего студента с ножевыми ранениями, который пропал 21 июня. Следователи и криминалисты Следственного комитета совместно с сотрудниками уголовного розыска уже установили причастных к преступлению.
В омском аэропорту 29 июня задержаны несколько рейсов. По данным табло, изменения коснулись трёх рейсов в Сочи (Адлер), а также рейсов в Минеральные Воды и Санкт-Петербург.
Главные события дня — в материале omsk.aif.ru.
Бензин в Омске: последние новости.
В Омске и Омской области постепенно выравнивается обстановка с поставками топлива. В конце июня в регионе действуют временные ограничения на продажу бензина и дизеля — меры приняли, чтобы не допустить искусственного дефицита и спекуляций.
С 22 июня на городских АЗС водители могут залить не больше 40 литров бензина и 80 литров дизеля, на трассовых станциях лимит на дизель увеличен до 200 литров. При этом топливо отпускают только в бак машины — в канистры не наливают. Исключение сделали для сжиженного углеводородного газа: его продают без ограничений. Ещё одно изменение коснулось порядка оплаты: теперь сначала нужно заплатить, а потом заправляться.
По словам губернатора Виталия Хоценко, дефицита топлива в регионе нет — сейчас идёт перенастройка логистических цепочек с учётом потребностей территорий. Причиной временных сложностей стала заминка в работе нефтебазы, из-за которой на станциях одной из сетей ввели лимиты. Сейчас бензовозы регулярно доставляют горючее, запасы на АЗС постепенно пополняются.
Как отметил доцент кафедры «Экономика и организация труда» ОмГТУ Максим Мизя, ограничения помогают сбалансировать спрос в летний сезон и отладить поставки. Из-за всплеска интереса со стороны автомобилистов спрос вырос, но оптовые цены на бирже уже идут на спад — по ряду видов топлива они вернулись к отметкам начала июня. Эксперт полагает, что ажиотаж стихнет в ближайшие 2 недели, а власти продолжат держать ситуацию на контроле.
Убийство студента в Омске: последние новости.
В Омске нашли тело 20‑летнего Александра — студента ОмГУ: его обнаружили 29 июня на заброшенной территории, в яме, в пакете. Почти неделю парня искали волонтёры «ЛизаАлерт» и «Доброспас-Омск», правоохранители и родные — тревогу забили 20 июня, когда он перестал выходить на связь.
Как выяснилось, за пропажей стояло хладнокровное преступление. По данным прокуратуры Омской области, убийство тщательно спланировали семеро молодых людей в возрасте от 22 до 24 лет, приехавших в Омск из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Они заранее подготовились к преступлению: сняли квартиру, закупили в хозяйственных магазинах скотч, перчатки и пакеты. Следствие установило, что злоумышленники заманили студента на пустырь, где напали на него: повалили на землю, обездвижили, обмотав скотчем, а затем нанесли множественные ножевые ранения в область шеи и грудной клетки. От полученных травм Александр скончался на месте.
Сейчас все подозреваемые задержаны, в Куйбышевском суде Омска им избирают меру пресечения. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ — убийство, совершённое группой лиц. Расследование находится на контроле прокуратуры Омской области: впереди — предъявление обвинений и сбор доказательств.
Задержка рейсов 29 июня в Омске.
В аэропорту Омска 29 июня произошли задержки сразу нескольких рейсов. Сдвинулись сроки вылетов в Сочи (Адлер), Минеральные Воды и Санкт-Петербург.
Так, рейс в Сочи, который должен был отправиться в 07:10, перенесли на 14:40, а ещё один вылет в этот город — с 09:25 на 14:05. Рейс в Минеральные Воды теперь отправится не в 09:30, а в 10:30. Также отложили вылет в Санкт-Петербург: вместо 19:55 самолёт поднимется в воздух в 23:15.
Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на табло и уточнять статус своих рейсов.
Когда спадёт жара в Омске: погода на 30 июня.
В Омске вот уже месяц стоит изнуряющая жара. Из-за аномально высоких температур продолжают гореть свалки. Кроме того, в городе также наблюдались перебои с электроэнергией, которые могут быть связаны с сильной нагрузкой на электросети — почти в каждом доме работают кондиционеры и вентиляторы.
Согласно данным «Обь-Иртышского УГМС», похолодания не ожидается. Во вторник, 30 июня, температура воздуха днём составит +22…27°C. 1 июля также омичей ждёт жаркая погода — +25…30°C.
Кроме того, по данным регионального ГУ МЧС России, днём 29 июня и ночью 30 июня в отдельных районах пройдут сильные дожди и грозы, не исключён град. При грозе порывы ветра могут достигать 17−22 метров в секунду.
Сотрудники МЧС советуют омичам не рисковать: во время ветра лучше держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередачи — и не ставить рядом с ними машины. Если гроза застала дома, стоит отойти от окон и отключить электроприборы. На улице самое безопасное место — подъезд ближайшего здания.
Водителям нужно быть особенно собранными: из-за дождя дорога становится скользкой, а видимость заметно падает. Родителям спасатели напоминают: в такую погоду ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра.