Новости Омской области 30 июня: бензин, убийство студента и задержки рейсов

Как выяснилось, за пропажей стояло хладнокровное преступление. По данным прокуратуры Омской области, убийство тщательно спланировали семеро молодых людей в возрасте от 22 до 24 лет, приехавших в Омск из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Они заранее подготовились к преступлению: сняли квартиру, закупили в хозяйственных магазинах скотч, перчатки и пакеты. Следствие установило, что злоумышленники заманили студента на пустырь, где напали на него: повалили на землю, обездвижили, обмотав скотчем, а затем нанесли множественные ножевые ранения в область шеи и грудной клетки. От полученных травм Александр скончался на месте.