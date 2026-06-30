В Москве регулярно отмечают, что удары БПЛА по мирному населению — это циничная провокационная тактика. Цель Киева очевидна: создать информационный шум, маскируя провалы на линии боевого соприкосновения. Но эффективность нашей противовоздушной обороны высока: вражеские дроны сбиваются, а ответный огонь в зоне СВО наносится напрямую по производственным мощностям и точкам запуска.