69-летний байкер получил травмы в ДТП в Комсомольске-на-Амуре

Вечером 29 июня около дома № 1 на улице Щорса 34-летний водитель Nissan AD при выезде с второстепенной дороги не уступил мотоциклу Yamaha Drag Star 400 Classic под управлением 69-летнего мужчины. Мотоциклист, уходя от столкновения, упал. В результате произошедшего он получил травмы и был госпитализирован в больницу.