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Пожилой мужчина пострадал под колесами грузового поезда в Хабаровске

29 июня на станции Красная Речка в Хабаровске грузовой поезд травмировал мужчину, переходившего пути в неположенном месте. Пострадавшего доставили в больницу, ему оказали помощь. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения правил безопасности и действий локомотивной бригады, а также оценивает меры по профилактике травматизма на железной дороге.

29 июня на станции Красная Речка в Хабаровске грузовой поезд травмировал мужчину, переходившего пути в неположенном месте. Пострадавшего доставили в больницу, ему оказали помощь. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения правил безопасности и действий локомотивной бригады, а также оценивает меры по профилактике травматизма на железной дороге.