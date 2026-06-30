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Ремонт перекрестка улиц Павла Морозова и Суворова начнется 1 июля

Провести комплексную реконструкцию этого перекрестка, по которому горожане попадают в Южный микрорайон с улицы Павла Морозова, жители краевой столицы просили уже давно. С 26 июня стартовали подготовительные работы — демонтаж старых бордюров. С 1 июля начнется полноценная реконструкция этого дорожного объекта. Так, подрядчикам предстоит отремонтировать тротуары и проезжую часть, заменить все бордюры, обновить автобусные остановки.

Провести комплексную реконструкцию этого перекрестка, по которому горожане попадают в Южный микрорайон с улицы Павла Морозова, жители краевой столицы просили уже давно. С 26 июня стартовали подготовительные работы — демонтаж старых бордюров. С 1 июля начнется полноценная реконструкция этого дорожного объекта. Так, подрядчикам предстоит отремонтировать тротуары и проезжую часть, заменить все бордюры, обновить автобусные остановки «Судостроительный завод» (установят два новых павильона), обеспечить водоотведение, установить на этом перекрестке светофоры и обустроить наземный пешеходный переход через улицу Павла Морозова. Кроме того, со стороны улицы Суворова появится заезд и выезд для транспорта, направляющегося к Хабаровскому судостроительному заводу и выезжающему с его территории. Все работы должны завершиться до 31 августа этого года.