Мошенников, обещавших клиентам дешевую аренду квартир, осудили в Хабаровске

С августа 2023 по апрель 2024 года группа мошенников размещала на интернет-площадках фальшивые объявления о дешевой аренде квартир. Преступники назначали встречи в офисе, заключали договоры на информационные услуги и брали с клиентов от 8 до 22 тысяч рублей. Затем давали телефон «собственника», но на том конце были их же сообщники. Они договаривались о встрече и исчезали. Услуг никто не оказывал. Жертвами стали 35 человек из Хабаровского края, Самарской, Сахалинской областей и Камчатки. Общий ущерб — 443 тысячи рублей. В ходе следствия четверо подсудимых полностью признали вину и возместили ущерб. Суд назначил троим обвиняемым условные сроки от 3 до 4 лет, двоим — реальное лишение свободы на 4 и 5 лет с отсрочкой для одной осужденной до 14-летия ее ребенка.