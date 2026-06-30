Россиянам объяснили, как пассажиру с верхней полки поесть на нижней

Так, в утренние часы путешественник с верхней полки может сесть поесть на нижнюю с 7.00 до 10.00 и вечерние часы с 19.00 до 21.00. Время регламентировано — не более 30 минут. В обед такое расписание: с 12.00 до 15.00 — не более одного часа.