Тунгусское космическое тело не было метеоритом: астроном объяснил его происхождение

Язев пояснил, что в астрономии метеоритом называют уже упавшее на поверхность Земли небесное тело, тогда как в процессе движения в космосе его корректнее называть астероидом. Астероиды, как правило, состоят из камня или смеси камня и металла, тогда как кометы в основном имеют ледяную структуру.