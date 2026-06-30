Тунгусское космическое тело не было метеоритом: астроном объяснил его происхождение

День метеорита, отмечаемый 30 июня, связан с датой падения в Восточной Сибири Тунгусского космического тела, который не был метеоритом. Об этом заявил доктор физико-математических наук и профессор Сергей Язев.
«По основной гипотезе ученых, Тунгусское космическое тело не было метеоритом, к Земле приблизился и взрывообразно испарился в ее атмосфере фрагмент ледяного ядра кометы», — сказал астроном в интервью РИА Новости.
Язев пояснил, что в астрономии метеоритом называют уже упавшее на поверхность Земли небесное тело, тогда как в процессе движения в космосе его корректнее называть астероидом. Астероиды, как правило, состоят из камня или смеси камня и металла, тогда как кометы в основном имеют ледяную структуру.
Ранее KP.RU сообщал, что в Германии упал метеорит. Явившись на высоте примерно в 80−100 километров над Землей, он тут же загорелся из-за трения о воздух и светил примерно 10 секунд. На высоте около 20−40 км метеорит разрушился.