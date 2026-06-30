Ремонт моста в Хабаровском районе обернулся уголовным делом о мошенничестве

Прокуратурой Хабаровского района проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.
«По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере при выполнении ремонтных работ мостового сооружения», — говорится в сообщении.
Установлено, что в 2019 году подрядчиком в рамках заключенного контракта произведен ремонт моста автомобильной дороги. В июне 2025 года произошла деформация плит пролетных строений и дорожного полотна на указанном объекте.
Проверка показала, что подрядчиком при выполнении ремонтных работ использовались плиты, изготовленные кустарным способом, не предназначенные для восприятия нагрузок от большегрузного транспорта.
Данными действиями собственнику автомобильной дороги причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 1 млн рублей.
По результатам рассмотрения постановления прокурора района, направленного в Хабаровский МСО СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Результаты расследования уголовного дела находятся на контроле надзорного ведомства.