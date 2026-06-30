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Жители двух районов Новосибирска остались без света из-за аварий

В Октябрьском районе свет отключили в 1:30 ночи.

Источник: Комсомольская правда

30 июня жители Октябрьского и Кировского районов Новосибирска остались без электричества. Об этом свидетельствуют данные карты отключений в городе.

В Октябрьском районе свет отключили в 1:30 ночи на улицах Инюшенской, Корчагина, Морозова, Травяной, Бугурусланской, а также в 7-м Камышенском переулке и на других прилегающих территориях. Причиной стали ремонтные работы на трансформаторных подстанциях под номерами 1127, 1332, 1338 и 1339. Энергетики планируют восстановить подачу электроэнергии к 10:00.

В Кировском районе аварийное отключение произошло позже — в 6:30 утра. Без света остались жители 1-го — 5-го Бронных переулков, а также улиц Прокопьевской, Пионерской, Союзной и соседних. Там бригады работают на подстанциях 809, 509, 119, 786, 223 и 493. Возобновить подачу электричества в этом районе также обещают к 10:00.