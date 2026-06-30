Жители двух районов Новосибирска остались без света из-за аварий

В Кировском районе аварийное отключение произошло позже — в 6:30 утра. Без света остались жители 1-го — 5-го Бронных переулков, а также улиц Прокопьевской, Пионерской, Союзной и соседних. Там бригады работают на подстанциях 809, 509, 119, 786, 223 и 493. Возобновить подачу электричества в этом районе также обещают к 10:00.