Вратарь парагвайцев Хиль назвал привилегией победу над чемпионами мира немцами

«Это был тяжелый матч, но нам удалось выстоять, — сказал голкипер. — Перед матчем мы проанализировали каждого игрока соперника. Слава богу, я смог отразить два пенальти. Это привилегия — мы выбили чемпиона. Посвящаю победу всем парагвайцам».