Вратарь парагвайцев Хиль назвал привилегией победу над чемпионами мира немцами

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Вратарь сборной Парагвая по футболу Орландо Хиль посвятил победу над командой Германии в матче 1/16 финала чемпионата мира всем жителям страны. Комментарий игрока приводит пресс-служба Международной федерации футбола.
Основное и дополнительное время матча завершилось вничью со счетом 1:1. В серии пенальти точнее были парагвайцы — 4:3. Хиль отразил два удара.
«Это был тяжелый матч, но нам удалось выстоять, — сказал голкипер. — Перед матчем мы проанализировали каждого игрока соперника. Слава богу, я смог отразить два пенальти. Это привилегия — мы выбили чемпиона. Посвящаю победу всем парагвайцам».
В ⅛ финала парагвайцы сыграют с победителем матча Франция — Швеция.
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