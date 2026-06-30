Спокойный июль и магнитная буря 30 июня ждут новосибирцев

Однако расслабляться рано: ученые фиксируют рост активности на Солнце и внимательно следят за крупной областью под номером 4478. Так 2 июля возможны незначительные колебания — магнитосфера может быть возбуждённой в утренние и дневные часы, примерно до часу дня по новосибирскому времени.