Спокойный июль и магнитная буря 30 июня ждут новосибирцев

Однако расслабляться рано: ученые фиксируют рост активности на Солнце и внимательно следят за крупной областью под номером 4478. Так 2 июля возможны незначительные колебания — магнитосфера может быть возбуждённой в утренние и дневные часы, примерно до часу дня по новосибирскому времени.
А уже сегодня, 30 июня, на Земле вероятна слабая буря класса G1: индекс Кр=5. По новосибирскому времени она ожидается в промежутке с десяти утра до часу дня, а возбуждённой магнитосфера будет оставаться до вечера.