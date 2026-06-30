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Названы самые «вкусные» для комаров новосибирцы

Единственная надежная защита — это проверенные репелленты на основе ДЭТА, пикаридина или натуральных масел.

Источник: Freepik

Комары выбирают жертв не случайно, ориентируясь на выделяемые человеком углекислый газ, тепло и специфический запах кожи, особенно молочной кислоты, сообщает «Газета.Ru».

Насекомых также привлекают темная одежда и активные движения, тогда как светлый наряд и неподвижность делают человека менее заметным. Употребление алкоголя гарантированно усиливает потоотделение и теплоотдачу, превращая отдыхающего в главную мишень для гнуса.

При этом популярные народные средства вроде чеснока, витаминов или ультразвуковых отпугивателей абсолютно бесполезны. Единственная надежная защита — это проверенные репелленты на основе ДЭТА, пикаридина или натуральных масел, одежда с пропиткой перметрином, москитные сетки и устранение стоячей воды на участке.