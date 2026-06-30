Названы самые «вкусные» для комаров новосибирцы

Насекомых также привлекают темная одежда и активные движения, тогда как светлый наряд и неподвижность делают человека менее заметным. Употребление алкоголя гарантированно усиливает потоотделение и теплоотдачу, превращая отдыхающего в главную мишень для гнуса.