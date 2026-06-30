Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полыхают самолеты ВСУ и НАТО: после рекордного удара наступил перелом в СВО

Уничтожение украинского МиГ-29 на рекордной дистанции в 190 км полностью меняет правила игры в воздухе. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил aif.ru, почему пилоты ВСУ теперь побоятся поднимать самолеты вблизи линии боевого соприкосновения.

Источник: Аргументы и факты

Потеря украинского МиГ-29 после удара РФ с дистанции около 190 км означает, что пилоты ВСУ теперь не рискнут приближаться к линии боевого соприкосновения для нанесения ударов. Таким мнением в эксклюзивном разговоре с aif.ru поделился военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее издание Military Watch Magazine (MWM) писало, что истребитель Су-25 ВКС РФ поразил украинский МиГ-29 ракетой Р-37 с расстояния около 190 км в Полтавской области. Как считают авторы, это может быть самое дальнее боевое поражение, зафиксированное в воздухе.

«Поражение на дальности почти 200 км МиГ-29 означает, что украинские самолёты теперь не будут подлетать к линии боевого соприкосновения достаточно близко, — объяснил эксперт. — Что произошло? Мы знаем, что американцы продали свыше 1000 управляемых планирующих бомб JDAM— по сути, аналогов наших ФАБов с УМПК. F-16 могут их применять, эти истребители у Украины есть. МиГ-29 тоже подходили к линии соприкосновения и сбрасывали эти бомбы по целям, которые давала украинская разведка».

Теперь же ситуация в корне изменилась. Осознание того, что российская ракета достает цель почти за 200 километров, не оставляя шансов противнику, парализует любые попытки бомбометания с безопасного расстояния.

«После такого уничтожения украинского МиГ-29 я думаю, что они просто побоятся подлетать на ту дистанцию, с которой раньше осуществляли бомбардировку. А это значит, что действия украинской авиации вдоль линии фронта будут минимизированы либо вообще прекратятся», — подчеркнул Кнутов.

Применение натовских планирующих бомб теперь сопряжено для Киева с неприемлемым риском немедленного уничтожения.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше