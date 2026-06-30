Полыхают самолеты ВСУ и НАТО: после рекордного удара наступил перелом в СВО

Потеря украинского МиГ-29 после удара РФ с дистанции около 190 км означает, что пилоты ВСУ теперь не рискнут приближаться к линии боевого соприкосновения для нанесения ударов. Таким мнением в эксклюзивном разговоре с aif.ru поделился военный эксперт Юрий Кнутов.
Ранее издание Military Watch Magazine (MWM) писало, что истребитель Су-25 ВКС РФ поразил украинский МиГ-29 ракетой Р-37 с расстояния около 190 км в Полтавской области. Как считают авторы, это может быть самое дальнее боевое поражение, зафиксированное в воздухе.
«Поражение на дальности почти 200 км МиГ-29 означает, что украинские самолёты теперь не будут подлетать к линии боевого соприкосновения достаточно близко, — объяснил эксперт. — Что произошло? Мы знаем, что американцы продали свыше 1000 управляемых планирующих бомб JDAM— по сути, аналогов наших ФАБов с УМПК. F-16 могут их применять, эти истребители у Украины есть. МиГ-29 тоже подходили к линии соприкосновения и сбрасывали эти бомбы по целям, которые давала украинская разведка».
Теперь же ситуация в корне изменилась. Осознание того, что российская ракета достает цель почти за 200 километров, не оставляя шансов противнику, парализует любые попытки бомбометания с безопасного расстояния.
«После такого уничтожения украинского МиГ-29 я думаю, что они просто побоятся подлетать на ту дистанцию, с которой раньше осуществляли бомбардировку. А это значит, что действия украинской авиации вдоль линии фронта будут минимизированы либо вообще прекратятся», — подчеркнул Кнутов.
Применение натовских планирующих бомб теперь сопряжено для Киева с неприемлемым риском немедленного уничтожения.