Полыхают самолеты ВСУ и НАТО: после рекордного удара наступил перелом в СВО

«Поражение на дальности почти 200 км МиГ-29 означает, что украинские самолёты теперь не будут подлетать к линии боевого соприкосновения достаточно близко, — объяснил эксперт. — Что произошло? Мы знаем, что американцы продали свыше 1000 управляемых планирующих бомб JDAM— по сути, аналогов наших ФАБов с УМПК. F-16 могут их применять, эти истребители у Украины есть. МиГ-29 тоже подходили к линии соприкосновения и сбрасывали эти бомбы по целям, которые давала украинская разведка».