Из российских больниц исчезнет больше 10 специальностей

Эта мера стала частью более масштабной инициативы по оптимизации кадрового состава и повышения эффективности системы здравоохранения. В рамках реформы из официального перечня должностей будут исключены 16 устаревших и узкоспециализированных специализаций, признанных в настоящее время неактуальными или дублирующими функции других специалистов общего профиля.
Данный шаг направлен на концентрацию профессиональных обязанностей и снижение избыточных позиций, что, в свою очередь, улучшит управление кадрами и повысит качество медицинского обслуживания. В частности:
Ряд врачебных специальностей, таких как ведение пациентов с сахарным диабетом, будут переданы эндокринологам.
Вопросы, связанные с сексуальным здоровьем, — психотерапевтам и психиатрам.
Будут упразднены должности городского и районного педиатра, а также подросткового терапевта в связи с расширением полномочий участковых педиатров.
Также будут упразднены такие позиции, как врач-миколог, лаборант, специалист по протезированию, сурдолог-протезист, офтальмолог-протезист и акушер-гинеколог цехового участка.
Эти меры призваны оптимизировать нагрузку и повысить компетенции узкоспециализированных кадров, одновременно устранив избыточные должности.
Реформа также затрагивает парамедицинский персонал, исключая из номенклатуры профессии зубного врача, лабораторного техника, специалиста по протезам и офтальмологические протезисты.
Не менее важно, что планируется ликвидация ряда немедицинских научных позиций, таких как зоолог и энтомолог, что свидетельствует о стремлении к большей концентрации ресурсов на практической медицине.
Для сотрудников, уже занятых на упраздняемых должностях, предусмотрен переходный период, позволяющий продолжать профессиональную деятельность до окончания трудовых обязательств. Эта мера направлена на минимизацию возможных социальных и кадровых конфликтов.
В то же время, введен запрет на новый набор специалистов по указанным направлениям:
Учреждения высшего образования прекратят прием студентов по этим специальностям.
Медицинские организации откроют новые вакансии только по актуальным позициям.