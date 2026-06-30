Из российских больниц исчезнет больше 10 специальностей

Эта мера стала частью более масштабной инициативы по оптимизации кадрового состава и повышения эффективности системы здравоохранения. В рамках реформы из официального перечня должностей будут исключены 16 устаревших и узкоспециализированных специализаций, признанных в настоящее время неактуальными или дублирующими функции других специалистов общего профиля.