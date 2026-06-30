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За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 11 пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Наиболее крупный пожар произошел в деревне Самарка Манско-Уярского округа, где загорелся садовый дом.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Наиболее крупный пожар произошел в деревне Самарка Манско-Уярского округа, где загорелся садовый дом.

Огонь распространился на площади 30 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

За сутки подразделения МЧС дважды привлекались к ликвидации последствий ДТП. В Шушенском муниципальном округе после столкновения двух легковых автомобилей спасатели помогли смыть с проезжей части горюче-смазочные материалы и отключили аккумуляторную батарею.

На воде зарегистрировано одно происшествие. В безымянном озере на территории садового общества в районе поселка Манский обнаружили тело мужчины. Проводятся следственные мероприятия.

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