Пропавший экипаж, травма руки и гибель водителя: профсоюзы Приморья расследуют три происшествия

За прошедшую неделю в Федерацию профсоюзов Приморья поступили сообщения о трёх несчастных случаях на производстве: одном групповом, одном тяжёлом и одном со смертельным исходом, сообщила пресс-служба ФППК.
Так, экипаж вертолёта Ми-8 компании «Гранат», выполнявший рейс по маршруту Терней — Единка, не вышел на связь в установленное время. На борту находились двое: 42-летний старший лётчик-наблюдатель КГБУ «Приморская авиабаза» и 33-летняя второй пилот.
Вертолёты совершили 60 вылетов в поисках пропавшего Robinson R44 в Приморье.
Поисково-спасательная операция возобновится утром во вторник, 30 июня.
Также поступило сообщение о тяжёлой травме у 58-летнего обрубщика ООО «Дальнегорский ГОК» — работник получил повреждение руки во время выполнения производственных обязанностей.
Кроме того, на рабочем месте был обнаружен без сознания 64-летний водитель ООО «Дальневосточная транспортная компания». Прибывшие медики констатировали его смерть.
Профсоюзные представители Приморья участвуют в расследовании всех трёх инцидентов.
Напомним, что работы по поиску вертолёта Ми-8 компании «Гранат» возобновятся утром во вторник, 30 июня.