Пропавший экипаж, травма руки и гибель водителя: профсоюзы Приморья расследуют три происшествия

Так, экипаж вертолёта Ми-8 компании «Гранат», выполнявший рейс по маршруту Терней — Единка, не вышел на связь в установленное время. На борту находились двое: 42-летний старший лётчик-наблюдатель КГБУ «Приморская авиабаза» и 33-летняя второй пилот.