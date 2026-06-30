Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропавший экипаж, травма руки и гибель водителя: профсоюзы Приморья расследуют три происшествия

За неделю в регионе зафиксированы три несчастных случая.

Источник: PrimaMedia.ru

За прошедшую неделю в Федерацию профсоюзов Приморья поступили сообщения о трёх несчастных случаях на производстве: одном групповом, одном тяжёлом и одном со смертельным исходом, сообщила пресс-служба ФППК.

Так, экипаж вертолёта Ми-8 компании «Гранат», выполнявший рейс по маршруту Терней — Единка, не вышел на связь в установленное время. На борту находились двое: 42-летний старший лётчик-наблюдатель КГБУ «Приморская авиабаза» и 33-летняя второй пилот.

Вертолёты совершили 60 вылетов в поисках пропавшего Robinson R44 в Приморье.

Поисково-спасательная операция возобновится утром во вторник, 30 июня.

Также поступило сообщение о тяжёлой травме у 58-летнего обрубщика ООО «Дальнегорский ГОК» — работник получил повреждение руки во время выполнения производственных обязанностей.

Кроме того, на рабочем месте был обнаружен без сознания 64-летний водитель ООО «Дальневосточная транспортная компания». Прибывшие медики констатировали его смерть.

Профсоюзные представители Приморья участвуют в расследовании всех трёх инцидентов.

Напомним, что работы по поиску вертолёта Ми-8 компании «Гранат» возобновятся утром во вторник, 30 июня.