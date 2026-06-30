На Украине выставят на торги две квартиры Артемия Лебедева

Напомним, в январе 2022 года Украина ввела санкции против Артемия Лебедева. Ограничения, в частности, коснулись блокировки активов и остановки финансовых операций. В июле того же года правительство Украины передало активы дизайнера фонду государственного имущества страны. В их числе были две квартиры в Киеве.