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На Украине выставят на торги две квартиры Артемия Лебедева

Фонд госимущества Украины собирается продать на аукционе две квартиры дизайнера Артемия Лебедева в Киеве.

Источник: Аргументы и факты

Две квартиры в Киеве, которые принадлежат российскому дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву, будут выставлены на торги 30 июня, сообщили в фонде государственного имущества Украины, организующем аукцион.

Уточняется, что речь идёт о недвижимости, расположенной в Шевченковском и Голосеевском районах украинской столицы.

Ранее глава фонда Дмитрий Наталуха заявлял, что на торги планируют выставить одну квартиру дизайнера.

Напомним, в январе 2022 года Украина ввела санкции против Артемия Лебедева. Ограничения, в частности, коснулись блокировки активов и остановки финансовых операций. В июле того же года правительство Украины передало активы дизайнера фонду государственного имущества страны. В их числе были две квартиры в Киеве.