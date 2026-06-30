На Украине выставят на торги две квартиры Артемия Лебедева

Две квартиры в Киеве, которые принадлежат российскому дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву, будут выставлены на торги 30 июня, сообщили в фонде государственного имущества Украины, организующем аукцион.
Уточняется, что речь идёт о недвижимости, расположенной в Шевченковском и Голосеевском районах украинской столицы.
Ранее глава фонда Дмитрий Наталуха заявлял, что на торги планируют выставить одну квартиру дизайнера.
Напомним, в январе 2022 года Украина ввела санкции против Артемия Лебедева. Ограничения, в частности, коснулись блокировки активов и остановки финансовых операций. В июле того же года правительство Украины передало активы дизайнера фонду государственного имущества страны. В их числе были две квартиры в Киеве.