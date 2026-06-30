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Проще на поезде: самолет из Омска в Сочи опоздал с вылетом на 12 часов

Многочасовые задержки авиалайнеров из Омска в курортный город стали почти ежедневными.

Источник: Комсомольская правда

Произошла очередная задержка самолета, который должен был улететь сегодня, 30 июня, из Омска в Сочи. Отправка рейса FV6158 авиакомпании «Россия» перенесена на 12 часов.

Очередным пассажирам, планировавшим улететь в Сочи из Омска ранним утром, придется провести дополнительное время в ожидании встречи с Черноморским побережьем. Рейс FV6158 авиакомпании «Россия» должен был вылететь в Сочи в 7 часов 10 минут. Однако, по необъявленным причинам, вылет был перенесен на 18 часов 55 минут — информация о почти двенадцатичасовой задержки рейса появилась на онлайн-табло омской аэрогавани.

Отметим, что самолеты из Омска в Сочи стали опаздывать практически в ежедневном режиме. Так, 28 июня, омский рейс авиакомпании «Россия» в этот курортный город был отложен на 17 часов. А 29 июня, задержка с вылетом самолета в Сочи составила около семи часов.