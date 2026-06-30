Проще на поезде: самолет из Омска в Сочи опоздал с вылетом на 12 часов

Очередным пассажирам, планировавшим улететь в Сочи из Омска ранним утром, придется провести дополнительное время в ожидании встречи с Черноморским побережьем. Рейс FV6158 авиакомпании «Россия» должен был вылететь в Сочи в 7 часов 10 минут. Однако, по необъявленным причинам, вылет был перенесен на 18 часов 55 минут — информация о почти двенадцатичасовой задержки рейса появилась на онлайн-табло омской аэрогавани.