Бурные потоки подтопили дворы в селе Жамбылской области

Предгорное село района Турара Рыскулова в Жамбылской области оказалось под угрозой подтопления. Дождь шел несколько часов, а затем вся вода хлынула вниз. К счастью, большая часть воды ушла по улицам в сточные каналы, подтопив только восемь дворов.