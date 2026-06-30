Бурные потоки подтопили дворы в селе Жамбылской области

Предгорное село района Турара Рыскулова в Жамбылской области оказалось под угрозой подтопления. Дождь шел несколько часов, а затем вся вода хлынула вниз. К счастью, большая часть воды ушла по улицам в сточные каналы, подтопив только восемь дворов.
До этого подобная ситуация произошла в селе Жарлысу, где селевыми потоками подтопило пять дворов. В акимате утверждают, что ситуация под контролем.
«Большой объем осадков не вместился в существующие водоотводные сооружения в селах Жарлысу и Когершин, из-за чего произошел перелив. Благодаря наличию водоотводных каналов количество подтопленных дворов оказалось минимальным. На сегодняшний день последствия подтопления на затронутых участках устранены. Пострадавших нет, материальный ущерб населению не причинен», — заявил замакима района Ергазы Еспенов.