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Политик Меланшон призвал Францию выйти из НАТО и начать диалог с Россией

Лидер «Непокорившейся Франции» призвал сменить курс в отношениях с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Франции следует выйти из НАТО и начать диалог с Россией для урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.

«Не может быть и речи о том, чтобы оставаться в НАТО Мы должны войти с Россией в дискуссии, которые позволят нам получить взаимные гарантии, когда все события подойдут к концу», — сказал он на геополитическом симпозиуме.

Меланшон раскритиковал политику стран Евросоюза. Он отметил их недостаточную роль в процессе урегулирования ситуации на Украине и перекладывание ответственности за него на другие структуры.

Ранее KP.RU сообщал, что западные страны заинтересованы в продолжении конфликта на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прекращение финансирования ВСУ со стороны Запада станет ключевым шагом к завершению кризиса.

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