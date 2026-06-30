Франции следует выйти из НАТО и начать диалог с Россией для урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.
«Не может быть и речи о том, чтобы оставаться в НАТО Мы должны войти с Россией в дискуссии, которые позволят нам получить взаимные гарантии, когда все события подойдут к концу», — сказал он на геополитическом симпозиуме.
Меланшон раскритиковал политику стран Евросоюза. Он отметил их недостаточную роль в процессе урегулирования ситуации на Украине и перекладывание ответственности за него на другие структуры.
Ранее KP.RU сообщал, что западные страны заинтересованы в продолжении конфликта на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прекращение финансирования ВСУ со стороны Запада станет ключевым шагом к завершению кризиса.