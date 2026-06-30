Новосибирские волонтёры ищут дом для кота Голди, победившего смертельную болезнь

По словам волонтёра, в декабре прошлого года из того же подвала забрали двух котов — Голди и Саймона. У обоих была панлейкопения, или чумка. Саймона спасти не удалось, а Голди прошёл лечение и выздоровел. «Рвота, понос, высокая температура. Отвезли его в клинику, и он прошёл лечение, поправился. Ветеринары тепло о нём отзывались, котик золотой, очень послушный и спокойный», — поделилась девушка.