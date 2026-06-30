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В Омске синоптики прогнозируют дожди, грозы и похолодание в июле

Температура в первой половине месяца будет держаться на уровне до +29 градусов, затем похолодает до +20.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 74% 760 мм рт. ст. +26°
Источник: Om1 Омск

Июль в Омске начнётся с тёплой, но нестабильной погоды. По данным месячного прогноза на сайте Gismeteo, после жаркого июня жителей региона ждут дожди, грозы и колебания температуры.

В первые дни месяца — с первого по второе июля — днём ожидается до +27…+29 градусов. Однако уже в этот период синоптики прогнозируют осадки и грозовую активность.

С третьего по 12 июля температура будет постепенно снижаться до +25…+27 градусов. Погода останется неустойчивой: дожди будут идти почти ежедневно, местами возможны грозы.

Середина месяца станет наиболее прохладной. С 13 по 19 июля днём температура опустится до +20…+21 градусов. Этот период синоптики отмечают как самый холодный в июле, при этом осадки сохранятся.

К концу месяца ситуация начнёт меняться: с 20 по 26 июля воздух снова прогреется до +20…+24 градусов, но полностью дождливая погода не отступит.