В Омске синоптики прогнозируют дожди, грозы и похолодание в июле

Июль в Омске начнётся с тёплой, но нестабильной погоды. По данным месячного прогноза на сайте Gismeteo, после жаркого июня жителей региона ждут дожди, грозы и колебания температуры.
В первые дни месяца — с первого по второе июля — днём ожидается до +27…+29 градусов. Однако уже в этот период синоптики прогнозируют осадки и грозовую активность.
С третьего по 12 июля температура будет постепенно снижаться до +25…+27 градусов. Погода останется неустойчивой: дожди будут идти почти ежедневно, местами возможны грозы.
Середина месяца станет наиболее прохладной. С 13 по 19 июля днём температура опустится до +20…+21 градусов. Этот период синоптики отмечают как самый холодный в июле, при этом осадки сохранятся.
К концу месяца ситуация начнёт меняться: с 20 по 26 июля воздух снова прогреется до +20…+24 градусов, но полностью дождливая погода не отступит.