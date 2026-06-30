Делегация Красноярского края — в тройке лидеров на «Студвесне — 2026»

«Делегация нашего региона проявила себя максимально ярко! В этом году ребята представляли свою постановку традиционно, вместе с командами, вошедшими в Первую лигу. Такой результат в условиях серьезной конкуренции показывает, что в Красноярском крае действительно высокий уровень исполнительского мастерства, а наши молодые талантливые режиссеры и постановщики могут создавать на сцене глубокие и трогательные истории», — прокомментировал руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Виктор Коломиец.