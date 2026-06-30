Делегация Красноярского края — в тройке лидеров на «Студвесне — 2026»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске подвели итоги 34-го Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».
Обладателями Гран-при в общекомандном зачете стали студенты из Пермского края. Первое место у сборной Тюменской области, на втором — студенты Нижегородской области. Третье место поделили команды Красноярского края и Саратовской области.
В самом масштабном и массовом направлении фестиваля — региональном — Красноярский край занял первое место со своей программой «По ту сторону плинтуса, или Жизнь Тралала». Всего в этой номинации свои театрализованные программы представили 26 регионов, отмечает пресс-служба краевого агентства молодежной политики.
«Делегация нашего региона проявила себя максимально ярко! В этом году ребята представляли свою постановку традиционно, вместе с командами, вошедшими в Первую лигу. Такой результат в условиях серьезной конкуренции показывает, что в Красноярском крае действительно высокий уровень исполнительского мастерства, а наши молодые талантливые режиссеры и постановщики могут создавать на сцене глубокие и трогательные истории», — прокомментировал руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Виктор Коломиец.
Напомним, Красноярский край впервые принимал Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», который в этом году был приурочен к Году единства народов России. Конкурс состоял из 10 направлений, включающих 50 номинаций.