Банки с 1 июля будут считать неподтвержденные доходы по новой формуле

Банки с июля начнут считать неподтвержденные доходы потенциальных заемщиков по установленной формуле, а не в произвольном порядке. Об этом рассказала кандидат экономических наук, заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.
— С 1 июля 2026 года при расчете среднемесячного дохода заемщика банки будут учитывать лишь 90 процентов от заявленной суммы неподтвержденного дохода (с ограничением по региональному уровню Росстата), — пояснила Фрумина.
Основная цель изменений — повысить достоверность оценки долговой нагрузки. Ранее банки могли оценивать доходы, ориентируясь на расходы клиента, а с 1 апреля такие модели ЦБ перестал принимать на проверку.
Для индивидуальных предпринимателей с 1 апреля нельзя использовать документы, выданные самим себе, — подтвердить доход можно налоговыми декларациями или книгой учета. Новая формула сделает расчет более консервативным и снизит риски невозврата. Для заемщиков с полностью подтвержденными доходами изменения практически ничего не меняют. Самозанятые, ИП и работники без официальной зарплаты могут столкнуться с уменьшением суммы кредита или отказом, передает РИА Новости.
Банки вправе отказать в открытии счета клиенту. По словам эксперта финансового маркетплейса «Сравни» Евгении Веселовой, это может произойти, если у организации есть сомнения в личности клиента, источнике денег или самой операции.