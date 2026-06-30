Банки с 1 июля будут считать неподтвержденные доходы по новой формуле

Для индивидуальных предпринимателей с 1 апреля нельзя использовать документы, выданные самим себе, — подтвердить доход можно налоговыми декларациями или книгой учета. Новая формула сделает расчет более консервативным и снизит риски невозврата. Для заемщиков с полностью подтвержденными доходами изменения практически ничего не меняют. Самозанятые, ИП и работники без официальной зарплаты могут столкнуться с уменьшением суммы кредита или отказом, передает РИА Новости.