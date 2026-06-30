Студенты из Хабаровского края взяли призы на «Российской студенческой весне»

В Красноярске состоялось закрытие XXXIV Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который прошел в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и был приурочен к Году единства народов России. Участниками фестиваля стали более 3 000 человек из 80 регионов страны. Среди них — 40 студентов из Хабаровского края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Конкурсная программа фестиваля включала 10 направлений. Студенты из Хабаровского края выступили в 5 из них: “Региональная программа”, “Вокальное”, “Театральное”, “Инструментальное” и “Оригинальный жанр”», — говорится в сообщении.
В итоге представители нашего региона получили две призовые награды. В номинации «Эстрадное пение» лауреатом II степени признано трио шоу-проекта ТОГУ «VOICES». В номинации «Ударные инструменты» лауреатом III степени стал Денис Яремовский.
«Мы завершаем целый сезон программы “Студвесна”: мы проверили фестиваль для школьников в Ставрополе, для ссузов — в Хабаровске, а гостеприимный Красноярский край впервые принимал у себя самый масштабный проект Российского Союза Молодежи (РСМ). Мы смогли увидеть не просто постановки, а весь культурный масштаб России. В 2027 году мы проведем фестиваль уже в 35-й раз, а это значит, что мы точно будем ждать всех в следующем году», — подчеркнул Председатель Российского Союза Молодежи, член Общественной палаты РФ Дмитрий Покровский.
По итогам фестиваля обладатели Гран-при в 9 творческих направлениях получили денежные премии по 100 000 рублей на развитие творческих инициатив. Завершился вечер концертом группы ZOLOTO.
Учредителями и организаторами фестиваля в 2026 году являются Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Правительство Красноярского края и Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи». Также мероприятие прошло при организационной и информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Отметим, что Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» — самый масштабный студенческий творческий фестиваль в России, который проводится ежегодно с 1993 года и является флагманским проектом Программы поддержки и развития молодежного творчества «Студвесна» (Российская студенческая весна) Российского Союза Молодежи.