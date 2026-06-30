Студенты из Хабаровского края взяли призы на «Российской студенческой весне»

«Мы завершаем целый сезон программы “Студвесна”: мы проверили фестиваль для школьников в Ставрополе, для ссузов — в Хабаровске, а гостеприимный Красноярский край впервые принимал у себя самый масштабный проект Российского Союза Молодежи (РСМ). Мы смогли увидеть не просто постановки, а весь культурный масштаб России. В 2027 году мы проведем фестиваль уже в 35-й раз, а это значит, что мы точно будем ждать всех в следующем году», — подчеркнул Председатель Российского Союза Молодежи, член Общественной палаты РФ Дмитрий Покровский.