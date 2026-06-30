Путинцева заработала свыше 50 миллионов тенге на Уимблдоне

Путинцева завершила выступление на Уимблдоне-2026 уже после первого матча. Согласно официальному распределению призового фонда, игроки, выбывшие в первом круге одиночного разряда, получают 80 тыс. фунтов стерлингов. Это около 51 млн тенге.