Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске устраняют последствия ливня и града

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ленинском районе Красноярска коммунальные и дорожные службы устраняют последствия сильного дождя, града и ветра.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ленинском районе Красноярска коммунальные и дорожные службы устраняют последствия сильного дождя, града и ветра.

Непогода повалила старые крупные деревья, подтопила отдельные улицы. В небольшой части домов временно нет электроэнергии.

В районной администрации уточнили, что службы начали работать по заявкам жителей еще до окончания дождя. Обращения поступили с улиц 1-я Шинная, Волжская, Бийская, Говорова, Инициаторов и Глинки.

Адреса уже переданы профильным службам. Жители Ленинского района могут сообщать о проблемных участках после ливня в комментариях телеграм-канала районной администрации.