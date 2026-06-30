В Красноярске устраняют последствия ливня и града

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ленинском районе Красноярска коммунальные и дорожные службы устраняют последствия сильного дождя, града и ветра.
Непогода повалила старые крупные деревья, подтопила отдельные улицы. В небольшой части домов временно нет электроэнергии.
В районной администрации уточнили, что службы начали работать по заявкам жителей еще до окончания дождя. Обращения поступили с улиц 1-я Шинная, Волжская, Бийская, Говорова, Инициаторов и Глинки.
Адреса уже переданы профильным службам. Жители Ленинского района могут сообщать о проблемных участках после ливня в комментариях телеграм-канала районной администрации.