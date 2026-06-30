На выборы в Госдуму от Хабаровского края пойдут трое единороссов

Президент России Владимир Путин, открывая пленарное заседание, сказал, что съезд ведущей политической партии, проходит в сложное для страны время, когда происходит трансформация всего мира, множатся региональные конфликты, возникают всё новые препятствия для нормального, взаимовыгодного сотрудничества государств и народов, а Россия испытывает грубое, беспрецедентное давление со стороны западных элит.