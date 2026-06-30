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На выборы в Госдуму от Хабаровского края пойдут трое единороссов

Такое решение принято на недавнем съезде партии, который прошел в Москве.

Источник: Хабаровский край сегодня

На выборы в Госдуму от Хабаровского края пойдут трое кандидатов — Максим Иванов, Сергей Кравчук и Ольга Булкова. Такое решение принято на XXIII съезде партии «Единая Россия», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Президент России Владимир Путин, открывая пленарное заседание, сказал, что съезд ведущей политической партии, проходит в сложное для страны время, когда происходит трансформация всего мира, множатся региональные конфликты, возникают всё новые препятствия для нормального, взаимовыгодного сотрудничества государств и народов, а Россия испытывает грубое, беспрецедентное давление со стороны западных элит.

— Сегодня, когда весь народ поддерживает Героев на передовой, верит в наши армию и флот, долг «Единой России» — сделать всё для Победы, — отметил Владимир Путин.

По его словам, многие представители партии, в том числе занимавшие и занимающие высокие посты в органах власти, в бизнес-структурах, ушли добровольцами на фронт, а Герои-фронтовики пополняют ряды партии, побеждают в предварительном голосовании и выдвигаются на выборах всех уровней.

Президент подчеркнул, что по инициативе единороссов вводятся новые меры защиты для военнослужащих, участников СВО их семей, реализуются крупные социальные и экономические проекты.

Регионы получают финансовую поддержку, в том числе за счёт недавно принятого решения отсрочить погашение бюджетных кредитов, а кому-то, как, к примеру, Хабаровскому краю, они вообще списаны.

Председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что впервые в современной истории парламентские выборы пройдут в стране, которая ведёт боевые действия ради защиты своих коренных интересов и ценностей. Но ничто, по его мнению, не сможет нарушить эти планы — ни провокации, ни диверсии.

В общий список кандидатов вошли более 600 кандидатов, в том числе 76 участников специальной военной операции. Сформированы 57 региональных групп федерального списка кандидатов.

В первую пятёрку федерального предвыборного списка партии вошли: министр иностранных дел России Сергей Лавров; мэр Москвы Сергей Собянин; Герой России, заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный; уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова; Герой России, начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Владислав Головин.

Дальневосточную региональную группу № 1 возглавил полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

От Хабаровского края в состав группы вошла депутат Законодательной Думы Хабаровского края, председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края «Крайрыбакколхозсоюз» Ольга Булкова. По Хабаровскому одномандатному округу № 73 выдвинут мэр города Хабаровска Сергей Кравчук, по Комсомольскому округу № 74 — депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Максим Иванов.

До утверждения списков на выборы депутатов Госдумы кандидатуры определили люди. В Хабаровском крае участие в процедуре праймериз приняли свыше 55 тысяч избирателей.

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