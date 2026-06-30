Два дальневосточных вуза вошли в топ-50 лучших университетов России

«Интерфакс» (18+) представил XVII ежегодный Национальный рейтинг университетов (НРУ) за 2026 год. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) занял 19-е место, Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова (СВФУ, Якутск) расположился на 35-й строчке. В общей сложности в исследовании оценили деятельность 395 российских вузов, включая все статусные университеты страны — от участников программы «Приоритет-2030» до негосударственных учебных заведений.
«Деятельность университетов оценивалась по шести параметрам: образование, исследования, социальная среда, сотрудничество, инновации и предпринимательство, бренд», — говорится в методологии исследования.
В первой пятерке лидеров — признанные флагманы российского образования. МГУ им. М. В. Ломоносова занял первое место, за ним следуют НИЯУ «МИФИ», МФТИ, НИУ «Высшая школа экономики» и Новосибирский государственный университет. В топ-10 также вошли СПбГУ, Томский государственный университет, Университет ИТМО, Казанский (Приволжский) федеральный университет и РУДН им. Патриса Лумумбы.
Помимо ДВФУ и СВФУ, в список лучших российских вузов вошли и другие дальневосточные университеты. На 70−71-й позиции расположился Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова, а Забайкальский государственный университет вошёл в число участников рейтинга из топ-100.
Составители рейтинга отметили несколько ключевых трендов этого года — значительное усиление позиций медицинских университетов (в первую сотню вошли сразу несколько профильных вузов), а также заметный рост ряда региональных технологических и нефтяных университетов. В методику НРУ-2026 были внесены дополнения, включая более тщательный анализ связей вузов с высокотехнологичным бизнесом и отслеживание реализации программы «Стартап как диплом».
Напомним, ранее сразу 13 образовательных направлений от четырех приморских университетов вошли в ТОП-5 национального рейтинга подготовки кадров. Лидерство региону обеспечили ДВФУ, Тихоокеанский государственный медицинский университет, МГУ имени Невельского и Владивостокский государственный университет. Рейтинг учитывает реальные данные о трудоустройстве выпускников, чей доход достигает 114,6 тыс. рублей в месяц.