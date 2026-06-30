Два дальневосточных вуза вошли в топ-50 лучших университетов России

Составители рейтинга отметили несколько ключевых трендов этого года — значительное усиление позиций медицинских университетов (в первую сотню вошли сразу несколько профильных вузов), а также заметный рост ряда региональных технологических и нефтяных университетов. В методику НРУ-2026 были внесены дополнения, включая более тщательный анализ связей вузов с высокотехнологичным бизнесом и отслеживание реализации программы «Стартап как диплом».