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В Красноярском крае нашли предприятия без планов снижения выбросов во время НМУ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 16 по 25 июня в ряде территорий Красноярского края действовал режим неблагоприятных метеоусловий. В этот период инспекторы минэкологии проверили 13 промышленных объектов, шесть из них — совместно с природоохранной прокуратурой.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 16 по 25 июня в ряде территорий Красноярского края действовал режим неблагоприятных метеоусловий. В этот период инспекторы минэкологии проверили 13 промышленных объектов, шесть из них — совместно с природоохранной прокуратурой.

Нарушения выявили на трех предприятиях в Красноярске: двух объектах на улице Калинина и одном на улице Новой. Организации не стояли на учете как объекты негативного воздействия на окружающую среду и не имели планов снижения выбросов на период НМУ.

Еще 12 предприятий третьей категории обследовали в Красноярске, Канске, Лесосибирске, Минусинске и Ачинске без участия надзорных органов. Министр экологии края Владимир Часовитин назвал ситуацию тревожной: ни у одной из этих организаций не оказалось планов снижения выбросов во время НМУ.

Материалы уже направили в прокуратуру для согласования внеплановых проверок.