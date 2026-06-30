В Красноярском крае нашли предприятия без планов снижения выбросов во время НМУ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 16 по 25 июня в ряде территорий Красноярского края действовал режим неблагоприятных метеоусловий. В этот период инспекторы минэкологии проверили 13 промышленных объектов, шесть из них — совместно с природоохранной прокуратурой.
Нарушения выявили на трех предприятиях в Красноярске: двух объектах на улице Калинина и одном на улице Новой. Организации не стояли на учете как объекты негативного воздействия на окружающую среду и не имели планов снижения выбросов на период НМУ.
Еще 12 предприятий третьей категории обследовали в Красноярске, Канске, Лесосибирске, Минусинске и Ачинске без участия надзорных органов. Министр экологии края Владимир Часовитин назвал ситуацию тревожной: ни у одной из этих организаций не оказалось планов снижения выбросов во время НМУ.
Материалы уже направили в прокуратуру для согласования внеплановых проверок.