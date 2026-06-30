Жаркая неделя унесла жизни шести человек на водоёмах Новосибирской области

Несчастные случаи зарегистрированы в нескольких точках региона. В Бердске это реки Раздельная возле санатория «Сибиряк» и Шадриха, в областном центре — котлован на Юго-Западном жилмассиве и окрестности Шлюза. Ещё два происшествия случились на озере Малое Горькое в Карасукском округе и на реке Ирмень в Ордынском районе. Известно, что двое погибших мужчин находились в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что абсолютно все случаи гибели произошли в местах, которые официально не предназначены для купания.