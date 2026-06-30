Жаркая неделя унесла жизни шести человек на водоёмах Новосибирской области

Специалисты связывают трагическую статистику с затяжной жарой, резким перепадом температур при погружении в воду и повсеместным пренебрежением правилами безопасности.
Несчастные случаи зарегистрированы в нескольких точках региона. В Бердске это реки Раздельная возле санатория «Сибиряк» и Шадриха, в областном центре — котлован на Юго-Западном жилмассиве и окрестности Шлюза. Ещё два происшествия случились на озере Малое Горькое в Карасукском округе и на реке Ирмень в Ордынском районе. Известно, что двое погибших мужчин находились в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что абсолютно все случаи гибели произошли в местах, которые официально не предназначены для купания.
27 июня новосибирские спасатели извлекли из воды мужчину, травмировавшегося при неудачном прыжке с бетонного волнореза, и его передали бригаде медиков. Днём позже помощь потребовалась любителям активного отдыха на каяках — сотрудники Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали на берег двух человек, оказавшихся в воде и не способных самостоятельно добраться до суши. От врачебного осмотра спасённые отказались.
Тем временем в регионе набирает обороты профилактическая акция «Вода — безопасная территория». За отчётный период межведомственные группы провели 1 245 патрулирований, проинструктировав свыше 8 тысяч отдыхающих. Специалисты проверили 76 мест массового неорганизованного отдыха и усилили их дополнительными 110 знаками, запрещающими купание. В ходе рейдов инспекторы ГИМС досмотрели 148 маломерных судов, зафиксировав 21 административное правонарушение. Чаще всего судоводители и их пассажиры пренебрегали спасательными жилетами и нарушали правила плавания.
Спасатели МЧС вновь обращаются к жителям с настоятельной просьбой купаться исключительно на официально открытых пляжах, где выставлены посты и гарантирована безопасность. Нельзя оставлять детей у воды без присмотра и заходить в воду в нетрезвом виде.