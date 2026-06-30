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Жаркая неделя унесла жизни шести человек на водоёмах Новосибирской области

За минувшую неделю на водоемах региона зафиксировано восемь происшествий, жертвами которых стали шесть человек. Ещё троим спасатели оказали своевременную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

Специалисты связывают трагическую статистику с затяжной жарой, резким перепадом температур при погружении в воду и повсеместным пренебрежением правилами безопасности.

Несчастные случаи зарегистрированы в нескольких точках региона. В Бердске это реки Раздельная возле санатория «Сибиряк» и Шадриха, в областном центре — котлован на Юго-Западном жилмассиве и окрестности Шлюза. Ещё два происшествия случились на озере Малое Горькое в Карасукском округе и на реке Ирмень в Ордынском районе. Известно, что двое погибших мужчин находились в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что абсолютно все случаи гибели произошли в местах, которые официально не предназначены для купания.

27 июня новосибирские спасатели извлекли из воды мужчину, травмировавшегося при неудачном прыжке с бетонного волнореза, и его передали бригаде медиков. Днём позже помощь потребовалась любителям активного отдыха на каяках — сотрудники Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали на берег двух человек, оказавшихся в воде и не способных самостоятельно добраться до суши. От врачебного осмотра спасённые отказались.

Тем временем в регионе набирает обороты профилактическая акция «Вода — безопасная территория». За отчётный период межведомственные группы провели 1 245 патрулирований, проинструктировав свыше 8 тысяч отдыхающих. Специалисты проверили 76 мест массового неорганизованного отдыха и усилили их дополнительными 110 знаками, запрещающими купание. В ходе рейдов инспекторы ГИМС досмотрели 148 маломерных судов, зафиксировав 21 административное правонарушение. Чаще всего судоводители и их пассажиры пренебрегали спасательными жилетами и нарушали правила плавания.

Спасатели МЧС вновь обращаются к жителям с настоятельной просьбой купаться исключительно на официально открытых пляжах, где выставлены посты и гарантирована безопасность. Нельзя оставлять детей у воды без присмотра и заходить в воду в нетрезвом виде.

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