Скончался известный омский тренер по греко-римской борьбе Семенюк

Федерация спортивной борьбы Омской области в минувший понедельник, 29 июня 2026 года, объявила о тяжелой утрате: не стало мастера спорта СССР и прославленного тренера по данному виду спорта Валерия Семенюка, он скончался через несколько недель после 84-го дня рождения.
Валерий Семенюк посвятил жизнь развитию и популяризации греко-римской борьбы в родном регионе и за его пределами. Неоднократно поднимаясь на победный пьедестал по итогам всесоюзных турниров, он успешно перешел из атлетов в тренеры, воспитав в том числе 6 мастеров спорта по греко-римской борьбе, отмечают в федерации.
В последний путь Заслуженного работника физической культуры Российской Федерации проведут в среду, 1 июля 2026 года. Прощание состоится в храме святого Великомученика и Целителя Пантелеимона по адресу: улица Перелета, 7Б в 15:00.
«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Валерия Алексеевича Семенюка.