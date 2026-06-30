Скончался известный омский тренер по греко-римской борьбе Семенюк

Валерий Семенюк посвятил жизнь развитию и популяризации греко-римской борьбы в родном регионе и за его пределами. Неоднократно поднимаясь на победный пьедестал по итогам всесоюзных турниров, он успешно перешел из атлетов в тренеры, воспитав в том числе 6 мастеров спорта по греко-римской борьбе, отмечают в федерации.