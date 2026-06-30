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Юноша из Хабаровска дважды украл два мотоцикла

18 летний житель Первого микрорайона обвиняется в хищении двух трековых мотоциклов.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске завершено расследование дел о кражах питбайков: 18 летний житель Первого микрорайона обвиняется в хищении двух трековых мотоциклов общей стоимостью 260 тысяч рублей. Преступления совершены в Индустриальном районе — оба раза транспорт был оставлен владельцами без присмотра во дворах, сообщает официальный канал «Полиция Хабаровска». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным следствия, первый эпизод произошёл на улице Сысоева: похищен мотоцикл за 80 тысяч рублей. После задержания фигуранта сотрудниками отдела полиции № 2 имущество было изъято. Не остановившись на этом, спустя две недели злоумышленник похитил ещё один байк — на улице Путевой. Владельцем второго мотоцикла оказался учащийся колледжа, который более месяца не эксплуатировал транспорт. Задержание по второму эпизоду провели сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3, обнаружившие обвиняемого с похищенным имуществом. В настоящее время мотоцикл возвращён законному владельцу. Уголовные дела направлены в суд.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru