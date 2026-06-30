Президент Парагвая объявил выходной в честь победы сборной над немцами

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июня. /ТАСС/. Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил 30 июня праздничным днем в связи с выходом национальной команды в ⅛ финала чемпионата мира по футболу. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.