Президент Парагвая объявил выходной в честь победы сборной над немцами

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июня. /ТАСС/. Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил 30 июня праздничным днем в связи с выходом национальной команды в ⅛ финала чемпионата мира по футболу. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
Сборная Парагвая в матче 1/16 финала обыграла команду Германии. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью со счетом 1:1. В серии пенальти точнее были парагвайцы — 4:3.
«Парагвай никогда не сдается, — написал Пенья. — Сегодня праздничный день!».
В ⅛ финала парагвайцы сыграют с победителем матча Франция — Швеция.
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