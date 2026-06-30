В Октябрьском районе Новосибирска за три часа выкорчевали пни возле школы

В Октябрьском районе Новосибирска на улице Воинской с помощью новой техники расчистили площадку возле школы № 52 и дороги к спорткомплексу. Как сообщили в мэрии, ранее здесь убрали аварийные тополя, а теперь ликвидировали оставшиеся пни и дикую поросль клёна.
Техника производства завода «БАУМЕХ» — выпускника городского бизнес-инкубатора — работает на полной гидравлике. Региональный представитель завода Игорь Некратов пояснил: «Машина полностью гидравлическая. В ней нет ремней и цепей. Она приводится маслом и давлением, что сокращает издержки на обслуживание».
Скорость работы впечатляет: средний берёзовый пень удаляют за 20 минут, тогда как вручную можно убрать лишь 2−3 пня за день. Оператор за смену может ликвидировать больше десятка пней. Порубочный материал собрали и вывезли. В планах — завезти новый грунт и высадить молодые деревья. Если техника хорошо себя покажет, администрация района рассмотрит возможность её приобретения.