В Октябрьском районе Новосибирска за три часа выкорчевали пни возле школы

Скорость работы впечатляет: средний берёзовый пень удаляют за 20 минут, тогда как вручную можно убрать лишь 2−3 пня за день. Оператор за смену может ликвидировать больше десятка пней. Порубочный материал собрали и вывезли. В планах — завезти новый грунт и высадить молодые деревья. Если техника хорошо себя покажет, администрация района рассмотрит возможность её приобретения.