Биробиджанка потратила деньги соцконтракта и попала под статью

В Биробиджане 31-летнюю местную жительницу подозревают в мошенничестве при получении социальной выплаты. Уголовное дело возбуждено после проверки сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, сообщили в УМВД России по Еврейской автономной области.
По данным полиции, в 2025 году женщина обратилась в МФЦ с заявлением на участие в программе социального контракта. Ей одобрили государственную помощь на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности.
Позже при проверке отчётности выяснилось, что получательница предоставила чеки с признаками подделки. Общая сумма таких документов составила 270 399 рублей.
По версии следствия, деньги, выделенные на покупку материалов для предпринимательского проекта, женщина потратила на личные нужды.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве при получении выплат. Обстоятельства расходования бюджетных средств устанавливаются.